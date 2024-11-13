Букерівську премію отримала Саманта Гарві за роман «Орбіта»

Лауреатом Букерівської премії (The Booker Prize) за 2024 рік стала британська письменниця Саманта Гарві за роман “Орбіта”.

Письменник і художник Едмунд де Ваал, який очолював журі, оголошуючи ім’я переможниці, наголосив, що рішення присудити премію Гарві було ухвалено одноголосно.

У романі розповідається про один день із життя шести астронавтів, які перебувають на Міжнародній космічній станції.

“Орбіта” – перша книга-лауреат Букерівської премії, події якої відбуваються в космосі, а також найкоротший роман – у книзі всього 136 сторінок.