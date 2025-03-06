Україна підписала угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю: деталі

6 березня у Міністерстві агрополітики України підписали угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю. Йдеться про збільшення постачання гороху, риби та морепродуктів.

Про це повідомили в Мінагрополітики.

Як повідомили в міністерстві, сьогодні підписано угоду з КНР щодо ветеринарно-санітарних вимог для експорту дикої риби, морепродуктів і гороху. Укладення угод стало результатом співпраці Мінагрополітики, Держпродспоживслужби, аграрних асоціацій України та митної адміністрації КНР за підтримки Посольства Китаю.

Міністр аграрної політики та продовольства України Віталій Коваль наголосив на важливості цих домовленостей для українських експортерів.

“Запуск українського аграрного експорту на китайський ринок є стратегічним кроком для зміцнення економіки та розширення географії поставок. Китай є одним із найбільших світових імпортерів сільськогосподарської продукції, і відкриття нових можливостей для українських виробників дозволить не лише збільшити валютні надходження, а й закріпити Україну як надійного постачальника якісної агропродукції на міжнародному ринку”, – наголосив Віталій Коваль.

Згідно з прогнозами, реалізація цих домовленостей сприятиме зростанню експорту, адже виробництво гороху в Україні демонструє стабільну динаміку. У 2023/2024 маркетинговому році воно становило 409 тисяч тонн, а у 2024/2025 прогнозується на рівні 476 тисяч тонн. Основними ринками збуту залишаються Туреччина, Індія, Італія, Малайзія, ОАЕ, а також Китай, який демонструє високі темпи зростання закупівель.

Внутрішній промисловий вилов риби у 2024 році склав 11,9 тисячі тонн, що на 6,2% більше, ніж у 2023 році. Вилов за межами юрисдикції України зріс майже вдвічі – до 19,9 тисячі тонн. Експортна вартість рибної продукції за рік зросла на 80,3% та досягла 56,3 мільйона доларів США.