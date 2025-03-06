Житель Харківщини купив документи на трьох дітей за 6 тис. доларів

Прикордонники в пункті пропуску “Могилів-Подільський” викрили 25-річного жителя Харківщини, який намагався виїхати до Молдови, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомили в ДПСУ.

Для підтвердження свого права на виїзд за кордон чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

“Під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам. Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів”, – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники повідомили Нацполіцію про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.