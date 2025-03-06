Кримінал

Житель Харківщини купив документи на трьох дітей за 6 тис. доларів
6 Березня 2025 17:41
читать на русском →
Прикордонник перевіряє документи / Фото: ДПСУ
Прикордонник перевіряє документи / Фото: ДПСУ

Прикордонники в пункті пропуску “Могилів-Подільський” викрили 25-річного жителя Харківщини, який намагався виїхати до Молдови, видаючи себе за багатодітного батька.

Про це повідомили в ДПСУ.

Для підтвердження свого права на виїзд за кордон чоловік надав прикордонникам свідоцтва про народження трьох дітей, нібито видані в Німеччині. Згідно з документами, двійнятам мало бути майже три роки, а третій дитині – один рік.

“Під час перевірки з’ясувалося, що документи не відповідають встановленим зразкам. Чоловік визнав, що дітей у нього немає, а фальшиві свідоцтва він придбав через анонімний месенджер у соцмережі за 6 тисяч доларів”, – розповіли в ДПСУ.

Прикордонники повідомили Нацполіцію про виявлення ознак кримінального правопорушення, передбаченого статтею “Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів”.

Підроблений документ / Фото: ДПСУ

Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Березня 2025 18:27

ЗСУ уразили командний центр та опорний пункт підрозділів ЗС РФ
6 Березня 2025 20:24

В Одесі судитимуть зловмисників, які перевдягалися в працівників ТЦК та вимагали в чоловіків гроші
6 Березня 2025 20:08

Україна підписала угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю: деталі
6 Березня 2025 19:12

Трамп розглядає радикальну зміну політики щодо НАТО: що чекає на Альянс
6 Березня 2025 18:51

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі зросла до п’яти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки