Українець намагався вивезти до Туреччини понад 270 тисяч доларів у шкарпетках

На Одещині прикордонники виявили понад 270 тисяч доларів і 500 євро, захованих у мікроавтобусі Mercedes, який прямував до Туреччини. Готівку, загорнуту в шкарпетки, перевозили у спеціально облаштованих схованках у кузові автомобіля.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Спробу прихованого переміщення незадекларованої валюти виявили в поромному пункті пропуску “Орлівка”. Мікроавтобусом Mercedes керував громадянин України, який прямував до Туреччини.

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Прикордонники Ізмаїльського загону спільно зі співробітниками СБУ перевірили автомобіль за допомогою сканування, після чого провели поглиблений огляд.

У конструктивних порожнинах мікроавтобуса виявили спеціально облаштовані схованки. Згортки з готівкою, упаковані в шкарпетки та поліетилен, були заховані в порогах під дверима, важкодоступних місцях під капотом та всередині корпусів фар.

Щоб дістати гроші, правоохоронцям довелося частково демонтувати елементи кузова. Загалом у схованках знайшли 270 400 доларів та 500 євро.

За фактом переміщення валютних цінностей із приховуванням від митного контролю склали протокол за ст. 483 Митного кодексу України. Також правоохоронцям направили повідомлення про виявлення ознак кримінального правопорушення за ст. 201-3 Кримінального кодексу України.