На Закарпатті у вагоні з рудою знайшли 4 тисячі пачок контрабандних сигарет

На Закарпатті прикордонники виявили 4000 пачок сигарет без українських акцизних марок у вантажному потязі, який прямував до Словаччини. Тютюнові вироби приховали серед залізорудних котунів в одному з вагонів.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Контрабандний вантаж виявили під час огляду потяга сполученням “Ужгород — Матьовце” у пункті пропуску “Павлово”.

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Залізничний склад перевозив 45 вагонів залізорудних котунів. Під час перевірки одного з них оглядова група прикордонників Чопського загону спільно з оперативними співробітниками знайшла приховані сигарети.

Усього правоохоронці виявили 4000 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку України.

Огляд вантажного потяга триває. Прикордонники встановлюють усі обставини спроби незаконного переміщення сигарет через державний кордон.