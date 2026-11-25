Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр розповів про особистий подарунок, який отримав від президента України Володимира Зеленського під час візиту до Ужгорода. Це номер закарпатської газети за серпень 1942 року, в якому згадується його прадід.

Про це Петер Мадяр написав у Facebook.

Прадід угорського прем’єра Лайош Ерьош (Erőss Lajos) під час Другої світової війни працював головним нотарем в Оросвезі, що належав до Мукачева.

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Зеленський передав Мадяру серпневий випуск колишнього закарпатського тижневика “Az Őslakó” за 1942 рік. Саме в цьому номері було опубліковано повідомлення про вступ його прадіда на посаду.

“Учора в Ужгороді я отримав від президента України особистий подарунок. Справжню сімейну реліквію”, — написав Мадяр.

Він також наголосив на особливому значенні такого жесту в дипломатичному протоколі.

“Не потрібно й говорити, яке значення має особистий подарунок з погляду протоколу”, — зазначив прем’єр.

Зі свого боку Мадяр від імені угорського народу подарував Зеленському картину закарпатського угорського художника Аттіли Копріви із зображенням Мукачівського замку.

Також Мадяр подарував Зеленському книгу київського художника, реставратора та дослідника Арпада Іштвана Мадяра “Угорці в Києві: від IX століття до наших днів — розділи з історії угорсько-українських відносин”.