Суспільство

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі зросла до п’яти
6 Березня 2025 18:51
читать на русском →
Оперативні служби на місці ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Юрій Вілкул
Оперативні служби на місці ракетного удару по Кривому Рогу / Фото: Юрій Вілкул

Число жертв ракетного удару по Кривому Рогу 5 березня зросло до п’яти. У лікарні померла 60-річна поранена.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

“Лікарі зробили все можливе та неможливе, але у лікарні від численних травм, не сумісних із життям, померла 60-річна жінка”, – написав очільник міста.

Аварійно-рятувальна операція на місці ракетного удару вже завершена. Понад 30 людей постраждали, з них двоє дітей. У лікарнях перебувають понад 20 постраждалих. За час аварійно-рятувальної операції було врятовано з-під завалів 19 людей.

Нагадаємо, 5 березня близько 22:00 російська балістична ракета влучила в п’ятиповерховий готель в Кривому Розі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед гостей готелю були волонтери з України, США та Великої Британії.

Знищений російською ракетою отель в Кривому Розі / Фото: Юрій Вілкул

ТОП-новини
6 Березня 2025 18:27

ЗСУ уразили командний центр та опорний пункт підрозділів ЗС РФ
6 Березня 2025 20:24

В Одесі судитимуть зловмисників, які перевдягалися в працівників ТЦК та вимагали в чоловіків гроші
6 Березня 2025 20:08

Україна підписала угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю: деталі
6 Березня 2025 19:12

Трамп розглядає радикальну зміну політики щодо НАТО: що чекає на Альянс
6 Березня 2025 18:51

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі зросла до п’яти
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки