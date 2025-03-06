Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі зросла до п’яти

Число жертв ракетного удару по Кривому Рогу 5 березня зросло до п’яти. У лікарні померла 60-річна поранена.

Про це повідомив мер Кривого Рогу Юрій Вілкул.

“Лікарі зробили все можливе та неможливе, але у лікарні від численних травм, не сумісних із життям, померла 60-річна жінка”, – написав очільник міста.

Аварійно-рятувальна операція на місці ракетного удару вже завершена. Понад 30 людей постраждали, з них двоє дітей. У лікарнях перебувають понад 20 постраждалих. За час аварійно-рятувальної операції було врятовано з-під завалів 19 людей.

Нагадаємо, 5 березня близько 22:00 російська балістична ракета влучила в п’ятиповерховий готель в Кривому Розі. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед гостей готелю були волонтери з України, США та Великої Британії.