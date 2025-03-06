Кримінал

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по готелю
6 Березня 2025 12:49
читать на русском →

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Внаслідок атаки Росії загинули чотири людини, ще 32 мирних жителі отримали поранення, серед них 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

Ліквідація наслідків російського удару по готелю / Фото: ДСНС

Увечері 5 березня російська балістична ракета влучила в п’ятиповерховий готель. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед гостей готелю були волонтери з України, США та Великої Британії.

За фактом атаки Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей).


Теги:

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Березня 2025 12:37

Тимошенко і Порошенко відреагували на інформацію Politico про таємні переговори з адміністрацією США
6 Березня 2025 12:49

У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по готелю
6 Березня 2025 10:47

Париж готовий передавати Україні розвіддані після паузи з боку США
6 Березня 2025 10:24

У Курській області росіяни зв’язали африканського найманця й покинули помирати (відео)
6 Березня 2025 09:15

Росіяни атакували Україну двома балістичними ракетами та понад сотнею дронів
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
усі думки