У Кривому Розі завершили пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару по готелю

У Кривому Розі завершено пошуково-рятувальні роботи на місці ракетного удару, повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Внаслідок атаки Росії загинули чотири людини, ще 32 мирних жителі отримали поранення, серед них 13-річна дівчинка і 17-річний хлопець.

Ліквідація наслідків російського удару по готелю / Фото: ДСНС

Увечері 5 березня російська балістична ракета влучила в п’ятиповерховий готель. Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед гостей готелю були волонтери з України, США та Великої Британії.

За фактом атаки Дніпропетровська обласна прокуратура розпочала розслідування за статтею 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, що призвело до загибелі людей).