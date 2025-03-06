Політика

У готель в Кривому Розі перед російським ударом заселилися волонтери з Британії і США
6 Березня 2025 09:57
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Зруйнований готель у Кривому Розі / Фото: ДСНС
Зруйнований готель у Кривому Розі / Фото: ДСНС

У готелі Кривого Рогу, куди 5 березня влучила російська ракета, перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій .

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом”, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, від удару загинули троє чоловіків і жінка, один із них помер у лікарні. Поранення отримали 31 людина, серед них дитина.


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