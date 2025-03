У готель в Кривому Розі перед російським ударом заселилися волонтери з Британії і США

У готелі Кривого Рогу, куди 5 березня влучила російська ракета, перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій .

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

“Буквально перед ударом у готель заселились волонтери однієї з гуманітарних організацій – громадяни України, Сполучених Штатів, Британії. Вони вижили, бо встигли спуститись із номерів. Але, на жаль, чотири людини були вбиті цим ударом”, – повідомив Зеленський.

Нагадаємо, від удару загинули троє чоловіків і жінка, один із них помер у лікарні. Поранення отримали 31 людина, серед них дитина.

All night, a rescue operation continued in Kryvyi Rih at the site of a Russian missile strike. A ballistic missile struck an ordinary hotel. Just before the attack, volunteers from a humanitarian organization – citizens of Ukraine, the United States, and the United Kingdom – had… pic.twitter.com/XTfcRprBsE