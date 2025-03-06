Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих збільшилась до чотирьох

Увечері 5 березня російські війська завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі. За останніми даними, загинули три людини, ще 31 отримала поранення, зокрема одна дитина.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, більшість постраждалих госпіталізовані, 14 із них у тяжкому стані.

Окрім готелю, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, заклад культури, пошта, 12 магазинів і майже два десятки автомобілів.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Доповнено. Кількість жертв зросла до чотирьох. У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки.