Кримінал

Ракетний удар по готелю в Кривому Розі: кількість загиблих збільшилась до чотирьох
6 Березня 2025 07:53
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Увечері 5 березня російські війська завдали ракетного удару по готелю в Кривому Розі. За останніми даними, загинули три людини, ще 31 отримала поранення, зокрема одна дитина.

Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, більшість постраждалих госпіталізовані, 14 із них у тяжкому стані.

Окрім готелю, пошкоджені 14 багатоквартирних будинків, заклад культури, пошта, 12 магазинів і майже два десятки автомобілів.

Рятувальники продовжують розбирати завали.

Доповнено. Кількість жертв зросла до чотирьох. У лікарні помер чоловік, поранений через ракетну атаку на Кривий Ріг. Йому було 43 роки.

Наслідки російського удару по Кривому Рогу / Фото: Дніпропетровська ОВА

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