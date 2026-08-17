Під час атаки на Одещину російська “Бандероль” залетіла до Молдови — там стався вибух

17 серпня системи Збройних сил Молдови зафіксували проникнення в повітряний простір країни повітряного об’єкта, який рухався за напрямком Кучурган — Тирасполь. Поблизу населеного пункту Талмаз, де об’єкт зник із систем спостереження, згодом зафіксували вибух і займання рослинності.

Про це повідомили в Збройних силах Республіки Молдова.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ повідомили, що “Бандероль” із Одещини перетнула державний кордон в напрямку Республіки Молдова.

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“Системи спостереження за повітряним простором, які перебувають на озброєнні Національної армії, о 17:37 зафіксували проникнення в повітряний простір Республіки Молдова повітряного об’єкта, за напрямком Кучурган — Тирасполь”, — йдеться в заяві ЗС Молдови.

Після цього в країні на 15 хвилин закрили повітряний простір у центральному секторі.

“За попередніми даними, об’єкт зник із систем моніторингу в районі населеного пункту Талмаз, Штефан-Водського району”, — повідомили військові.

Водночас Генеральний інспекторат з надзвичайних ситуацій МВС Молдови повідомив, що приблизно за три кілометри від Талмаза стався вибух.

“Унаслідок цього було зафіксовано займання рослинності”, — йдеться у повідомленні.

На місце виїхали спеціалізовані групи для документування ситуації та встановлення обставин інциденту. МЗС Молдови засудило порушення повітряного простору країни та вибух у районі Талмаза.

“Цей інцидент є серйозним порушенням суверенітету Республіки Молдова та становить прямий ризик для безпеки наших громадян. Такі інциденти є неприйнятними”, — заявили у відомстві.

У МЗС також наголосили, що “агресивна війна Російської Федерації проти України продовжує мати прямі наслідки для безпеки Республіки Молдова”.