Норвегія збільшує допомогу Україні майже до 8 млрд доларів цьогоріч

У парламенті Норвегії анонсували збільшення допомоги Україні на 50 мільярдів норвезьких крон, що дорівнює 4,6 мільярда доларів. Таким чином у 2025 році допомога Україні від Норвегії складе 85 мільярдів норвезьких крон, що дорівнює 7,8 мільярда доларів, що більш ніж удвічі більше ніж було заплановано.

Інформація була озвучена після зустрічі лідерів парламентських фракцій, пише NRK.

Уряд і лідери опозиції домовилися в четвер збільшити цьогорічне фінансування України до 85 мільярдів норвезьких крон (7,83 мільярда доларів) порівняно з узгодженим у листопаді планом у 35 мільярдів крон, заявив норвезький прем’єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

За словами Стьоре, рішення про збільшення підтримки України було ухвалено, “бо в цьому є потреба”.

“Це вагомий внесок у мир і стабільність в Європі”, – додав він.

У своєму зверненні до парламенту глава уряду сказав, що повернеться до парламенту пізніше з переглянутими планами оборонних витрат.

“У Стортингу є міжпартійна домовленість про значне збільшення підтримки України. Норвезька підтримка допоможе Україні протистояти Росії, а також мирному плану, над яким працюють європейські країни”, – сказав Стьоре.

У четвер Стьоре виступив у парламенті з доповіддю щодо ситуації в Україні. Він обговорив пряму підтримку України, відносини з новою адміністрацією США та зусилля Норвегії щодо зміцнення оборони. Стьоре назвав сигнали США про можливе припинення військової та розвідувальної підтримки України “дуже сумними” та гнітючими.

Торік Норвегія схвалила програму “Нансен” на 75 мільярдів норвезьких крон, яка передбачає довгострокову підтримку України до 2027 року – тобто з 15 мільярдами норвезьких крон щорічно.