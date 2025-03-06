Суспільство

Чи скасують США тимчасовий статус для біженців з України: у Трампа відповіли
6 Березня 2025 18:05
читать на русском →
Дитина з українським прапором / Фото: Reuters
Дитина з українським прапором / Фото: Reuters

У США спростували інформацію про скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українських біженців. Повідомлення Reuters з цього приводу речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком.

Про це Керолайн Левітт написала у соцмережі Х.

Речниця Білого дому заявила, що на цей час рішення не ухвалено.

“Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: жодне рішення наразі не ухвалене”, – написала Левітт.

Нагадаємо, сьогодні агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та ще три власні джерела повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які виїхали з України через війну.


Теги: ,

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
6 Березня 2025 18:27

ЗСУ уразили командний центр та опорний пункт підрозділів ЗС РФ
6 Березня 2025 20:08

Україна підписала угоду про розширення переліку українського аграрного експорту до Китаю: деталі
6 Березня 2025 19:12

Трамп розглядає радикальну зміну політики щодо НАТО: що чекає на Альянс
6 Березня 2025 18:51

Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по готелю в Кривому Розі зросла до п’яти
6 Березня 2025 18:05

Чи скасують США тимчасовий статус для біженців з України: у Трампа відповіли
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В реальной политике нет места этике — есть только интересы
Роман ДОНІК

Ми не країна, яку можна принижувати
Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
усі думки