Чи скасують США тимчасовий статус для біженців з України: у Трампа відповіли

У США спростували інформацію про скасування тимчасового правового статусу для 240 тисяч українських біженців. Повідомлення Reuters з цього приводу речниця Білого дому Керолайн Левітт назвала фейком.

Про це Керолайн Левітт написала у соцмережі Х.

Речниця Білого дому заявила, що на цей час рішення не ухвалено.

“Це ще одна фейкова новина від Reuters, заснована на анонімних джерелах, які не мають жодного уявлення про те, про що вони говорять. Правда: жодне рішення наразі не ухвалене”, – написала Левітт.

Нагадаємо, сьогодні агентство Reuters з посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та ще три власні джерела повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати тимчасовий правовий статус для близько 240 тисяч українців, які виїхали з України через війну.