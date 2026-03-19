Держборг США вперше перевищив 39 трильйонів доларів

Державний борг США вперше в історії перевищив 39 трильйонів доларів. Експерти попереджають про зростання фінансового навантаження на економіку.

Державний борг США вперше в історії перевищив 39 трильйонів доларів. Про це свідчать дані Міністерства фінансів США, оприлюднені 18 березня.

Як зазначає Associated Press, позначку в 38 трильйонів було подолано наприкінці жовтня 2025 року, а 37 трильйонів — у серпні того ж року. Стрімке зростання боргу відображає фінансову політику адміністрації президента Дональда Трампа, зокрема масштабне зниження податків, збільшення витрат на оборону та фінансування імміграційної служби.

За оцінками Рахункової палати США, зростання держборгу може призвести до підвищення процентних ставок за іпотечними та автокредитами, зниження заробітних плат через скорочення фінансових ресурсів бізнесу, а також подорожчання товарів і послуг.

Голова некомерційного фонду Peter G. Peterson Майкл Петерсон заявив, що нинішні темпи зростання боргу створюють значне навантаження для майбутніх поколінь. За його словами, позначка у 40 трильйонів доларів може бути досягнута ще до виборів до Конгресу, запланованих на початок листопада.

У останні роки держборг США зростав на тлі геополітичних конфліктів, податкових послаблень і значних витрат на боротьбу з пандемією COVID-19. Війна в Ірані, в якій беруть участь США, вже коштувала понад 12 мільярдів доларів, заявив директор Національної економічної ради Кевін Гассетт.

Водночас Пентагон звернувся до Білого дому з проханням подати до Конгресу запит на додаткове фінансування війни проти Ірану на суму понад 200 мільярдів доларів, повідомляє The Washington Post. За даними джерел, ці кошти необхідні для поповнення запасів озброєння, які значно скоротилися за три тижні інтенсивних ударів.

Лише за перший тиждень війни США витратили понад 11 мільярдів доларів. Водночас у Білому домі сумніваються, що Конгрес підтримає такий запит, оскільки сума близька до загального обсягу допомоги Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

Експерти також зазначають, що додатковим викликом є обмежені можливості американського військово-промислового комплексу, який не здатен швидко наростити виробництво складного озброєння.