Синоптики прогнозують прохолодну суботу з дощами: де температури впадуть нижче нуля

У суботу, 21 березня, в Україні очікується мінлива хмарність із переважно сухою погодою. Опади прогнозують лише в окремих регіонах у різний час доби. Вночі в окремих областях очікуються “мінуси”.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

За прогнозом синоптиків, у більшості областей завтра буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Водночас у західних регіонах вночі можливий невеликий дощ, а вдень опади місцями пройдуть на півдні країни.

Вітер очікується північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +2 °C, на півдні очікується +1…+6 °C. Вдень в Україні прогнозують +8…+13 °C.

У Карпатах можливий невеликий мокрий сніг, температура протягом доби становитиме -3…+2 °C.