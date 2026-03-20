        Суспільство

        Синоптики прогнозують прохолодну суботу з дощами: де температури впадуть нижче нуля

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 22:21
        Пляж в Одесі / Фото: Одеське життя, Facebook
        У суботу, 21 березня, в Україні очікується мінлива хмарність із переважно сухою погодою. Опади прогнозують лише в окремих регіонах у різний час доби. Вночі в окремих областях очікуються “мінуси”.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        За прогнозом синоптиків, у більшості областей завтра буде хмарно з проясненнями та без істотних опадів. Водночас у західних регіонах вночі можливий невеликий дощ, а вдень опади місцями пройдуть на півдні країни.

        Вітер очікується північно-східного напрямку зі швидкістю 7-12 м/с.

        Температура повітря вночі коливатиметься від -3 до +2 °C, на півдні очікується +1…+6 °C. Вдень в Україні прогнозують +8…+13 °C.

        У Карпатах можливий невеликий мокрий сніг, температура протягом доби становитиме -3…+2 °C.

        Погодна мапа України на 21 березня / Фото: Укргідрометцентр

