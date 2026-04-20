На виборах у Болгарії з великим відривом перемогла партія проросійського експрезидента Радєва

На парламентських виборах у Болгарії, які відбулися 19 квітня, перемогу здобув колишній президент Румен Радєв. Його партія значно випередила основних конкурентів і може самостійно сформувати уряд.

Про це пише Reuters.

Як свідчать офіційні результати, проросійський колишній президент Болгарії Румен Радєв переміг на виборах із великим відривом. Його партія “Прогресивна Болгарія” набрала 44,7% голосів після підрахунку 91,7% бюлетенів.

Результат перевищив прогнози соціологічних опитувань і став одним із найсильніших для однієї партії за останні десятиліття. Це може покласти край тривалій політичній нестабільності в країні, де за п’ять років відбулося вісім виборів.

Партія Радєва значно випередила проєвропейську коаліцію “Продовжуємо зміни — Демократична Болгарія”, яка отримала 13,2%, а також партію GERB під керівництвом колишнього прем’єр-міністра Бойка Борисова — 13,4%.

Радєв заявив, що не виключає можливості створення коаліції з проєвропейськими або меншими політичними силами, хоча результати дають змогу сформувати уряд самостійно.

У своїй заяві він назвав підсумки голосування “перемогою надії над недовірою, свободи над страхом і моралі”.

Радєв, який є євроскептиком і виступає проти військової допомоги Україні у війні проти Росії, залишив посаду президента в січні, щоб взяти участь у парламентських виборах. Це сталося після масових протестів, які призвели до відставки попереднього уряду в грудні.

Він здобув підтримку на тлі невдоволення виборців політичною нестабільністю, корупцією та діяльністю партій, які тривалий час домінували в політичному житті країни.

Аналітики зазначають, що результат виборів може вплинути на зовнішню політику Болгарії. Під час кампанії Радєв заявляв про намір покращити відносини з Москвою та відновити постачання російських енергоносіїв до Європи.