У Болгарії на виборах лідирує проросійський кандидат, який виступає проти військової підтримки України

У Болгарії відбуваються дострокові парламентські вибори — вже восьмі за останні п’ять років. За опитуваннями, лідирує проросійський колишній президент Румен Радев.

Про це повідомляє The Guardian.

Вибори призначили після того, як у грудні впав попередній уряд на тлі масових протестів.

Румен Радев, який залишив посаду президента у січні, бере участь у виборах із програмою боротьби з корупцією та обіцянками стабілізувати політичну систему.

Він виступає проти військової підтримки України та заявляє про необхідність розвитку «прагматичних відносин» із Росією.

За даними опитувань, його партія Progressive Bulgaria може отримати близько 35% голосів, що стане одним із найсильніших результатів за останні роки, однак цього недостатньо для формування більшості.

На другому місці — партія GERB колишнього прем’єра Бойка Борисова з приблизно 18% підтримки.

Виборці в країні дедалі більше втомлюються від політичної нестабільності та частих виборів, а ключовими темами кампанії стали вартість життя та економічні проблеми.

Болгарія, яка є членом ЄС і НАТО, після переходу на євро зіткнулася зі зростанням витрат, що також стало причиною невдоволення населення.

Окрім цього, у країні зберігаються побоювання щодо підкупу виборців та корупції в політиці.

Очікується, що явка на виборах може сягнути близько 60%, що значно більше, ніж під час попереднього голосування у 2024 році.

Попри це, навіть у разі перемоги Радева, формування стабільної коаліції залишається під питанням.