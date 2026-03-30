Україна і Болгарія підписали безпекову угоду на 10 років

30 березня Україна та Болгарія підписали угоду про безпекову співпрацю. Документ передбачає військову підтримку та розвиток спільних оборонних проєктів.

Про це повідомляє Європейська правда.

Про підписання оголосили президент України Володимир Зеленський і тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії Андрей Гюров під час спільного брифінгу у Києві.

За словами Зеленського, сторони підписали двосторонній документ про безпекову співпрацю, над яким команди працювали тривалий час. Термін дії угоди становить 10 років.

“Головні пункти – продовження військової підтримки від Болгарії, що ми сьогодні обговорювали; спільне виробництво на території наших країн різної зброї, включаючи дрони. Ми проговорили, що Болгарія буде використовувати програму SAFE для такого спільного виробництва”, – зазначив Зеленський.

Гюров заявив, що угода не є формальністю, а передбачає спільну роботу у сфері атлантичної безпеки.

“Сьогодні з президентом ми підписали угоду про безпекову співпрацю, яка довго готувалася. Я радий, що ми змогли зробити це цього разу. Це не просто якась формальність, це спільна робота у вимірі нашої спільної атлантичної безпеки”, – сказав Гюров.

Він також повідомив, що уряд Болгарії затвердив національний внесок у програму НАТО PURL, у межах якої європейські партнери фінансують закупівлю американської зброї для України.

“Вдячний за позитивний сигнал, що Болгарія доєднується до програми PURL. І тут важливий передусім сам сигнал. По-друге – це можливість для нас посилювати нашу стратегію ППО перед наступним опалювальним сезоном”, – прокоментував президент України.

Як повідомили в Офісі президента, загалом Україна уклала вже 29 двосторонніх безпекових угод у межах Спільної декларації G7 про підтримку України, ухваленої у Вільнюсі в липні 2023 року: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією, Іспанією, Бельгією, Португалією, Швецією, Ісландією, Норвегією, Японією, США, ЄС, Естонією, Литвою, Польщею, Люксембургом, Румунією, Чехією, Словенією, Ірландією, Грецією, Албанією та Болгарією.