        Реактивний “шахед” влучив у будинок радника Міноборони

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 11:11
        Сергій "Флеш" Бескрестнов / Фото: Facebook
        Сергій "Флеш" Бескрестнов / Фото: Facebook

        Російські війська вночі атакували радника міністра оборони України Сергія “Флеша” Бескрестнова реактивними дронами. Один із “шахедів” влучив у його будинок, сам він дістав поранення.

        Про це Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив у Facebook.

        За його словами, росіяни випустили чотири реактивні “шахеди”, один із яких врізався у стіну його будинку.

        “Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили чотири реактивні “шахеди”. Один керований реактивний “шахед” врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий”, — написав він.

        Бескрестнов зазначив, що був морально готовий до такого розвитку подій.

        Нагадаємо, до команди радників міністра оборони України Михайла Федорова Сергій Бескрестнов, відомий під позивним “Флеш”, доєднався у січні 2026 року.


