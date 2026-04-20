Реактивний “шахед” влучив у будинок радника Міноборони

Російські війська вночі атакували радника міністра оборони України Сергія “Флеша” Бескрестнова реактивними дронами. Один із “шахедів” влучив у його будинок, сам він дістав поранення.

Про це Сергій “Флеш” Бескрестнов повідомив у Facebook.

За його словами, росіяни випустили чотири реактивні “шахеди”, один із яких врізався у стіну його будинку.

“Сьогодні вночі росіяни спробували мене вбити. Випустили чотири реактивні “шахеди”. Один керований реактивний “шахед” врізався у стіну мого будинку. Будинку в мене більше немає. Мене зачепило, але головне — я чудом живий”, — написав він.

Бескрестнов зазначив, що був морально готовий до такого розвитку подій.

Нагадаємо, до команди радників міністра оборони України Михайла Федорова Сергій Бескрестнов, відомий під позивним “Флеш”, доєднався у січні 2026 року.