Михайло Федоров призначив Флеша радником з технологій оборони

Міністр оборони Михайло Федоров оголосив про посилення технологічного напряму оборони та розвитку систем РЕБ і зв’язку на фронті. До команди радників приєднався Сергій Бескрестнов, відомий під позивним Флеш.

Про це Федоров повідомив у соцмережах. За його словами, Сергій Бескрестнов є одним із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, радіоелектронної боротьби та аналізу рішень противника, який із початку повномасштабного вторгнення безпосередньо працює на фронті та навчає військових у найгарячіших точках.

Основною експертизою Флеша є радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. Саме він першим публічно звернув увагу на використання російськими військами FPV-дронів із машинним зором і реактивних шахедів. Наразі його ключовий фокус — розробка системних рішень проти ударних і розвідувальних безпілотників противника з метою зменшення ефективності атак і захисту українських військових.

Крім цього, Флеш працюватиме над аналізом трофейної техніки ворога, вивченням логістики та технологічних рішень противника з подальшим використанням цього досвіду для посилення обороноздатності України. Також він долучатиметься до експертної оцінки нових військових розробок, які мають бути готовими до застосування безпосередньо в бойових умовах.

Михайло Федоров наголосив, що сучасна війна — це технології, швидкість ухвалення рішень і здатність швидко адаптуватися, а розвиток систем РЕБ є критично важливим для досягнення переваги на полі бою.