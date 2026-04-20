        На Вінниччині чоловік зґвалтував 11-річну падчерку: сексуальне насильство тривало два роки

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 13:30
        Підозрюваний у зґвалтуванні падчерки / Фото: Офіс генпрокурора
        Правоохоронці затримали 42-річного жителя Вінницькому району за сексуальне насильство над 13-річною падчеркою, що тривало протягом двох років.

        Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

        Про злочин стало відомо після великодніх свят. Керівництво школи повідомило поліцію, що 13-річна учениця зізналася шкільному психологу, що зазнає систематичного насильства з боку вітчима.

        “Поштовхом до розмови стали синці на руках дитини, які педагоги помітили після вихідних. За словами потерпілої, перший епізод стався два роки тому – тоді їй було лише 11. Дівчинка розповідає, що чоловік скористався моментом, коли вони залишилися вдома наодинці: зв’язав її та зґвалтував. Надалі, за її свідченнями, це повторювалося майже щотижня”, – розповіли  в прокуратурі.

        За інформацією правоохоронців, дитина розповідала про зґвалтування матері та бабусі, однак їй не повірили. 

        Після звернення навчального закладу правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваного затримали, у його помешканні провели обшук. Первинний медичний огляд потерпілої підтвердив її слова, остаточний результат надасть експертиза. Наразі дівчинка перебуває в спеціалізованому закладі, де їй забезпечено психологічну підтримку. 

        Затриманому вже повідомлено про підозру у ґвалтуванні малолітньої падчерки. Санкція за статтею – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі. Підозрюваний перебуває під вартою без альтернативи внесення застави.

        Затриманий за підозрою у зґвалтуванні падчерки / Фото: Офіс генпрокурора

