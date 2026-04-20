Аналітики спростували фейки про “напівоточення” Сум

Російські війська активізували тиск у прикордонні Сумської області, однак загрози оточення чи “напівоточення” міста немає. Про це повідомили аналітики DeepState, спростувавши поширені в мережі заяви.

За їхніми даними, противник намагається формувати буферну зону вздовж кордону, поступово просуваючись малими піхотними групами, зокрема диверсійно-розвідувальними. При цьому спроби штурмів із застосуванням легкої та важкої техніки українські військові відбивають, і вони не призводять до суттєвих змін ситуації.

Бійці 21-ї окремої механізованої бригади та 71-ї окремої аеромобільної бригади відбили чергові атаки противника. Зазначається, що ворог намагався діяти різними способами, зокрема використовувати труби для просування, однак ці спроби не мали успіху.

Аналітики наголошують, що ключовою загрозою залишається поступове просочування піхоти в прикордонні райони. Саме через такі дії противник прагне закріпитися в “сірій зоні” та встановити контроль над територіями поблизу кордону.

Водночас на півночі Сумської області суттєвих змін не зафіксовано, однак російські сили продовжують нарощувати кількісну перевагу та чинити тиск для подальшого просування вглиб території.