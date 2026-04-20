        Українці завершили Кубок США зі стрибків у воду з п’ятьма нагородами

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 14:29
        Переможці Кубку США зі стрибків у воду / Фото: Ukrainian Diving Federation
        Українські стрибуни у воду завершили виступ на Кубку США з п’ятьма нагородами. Срібну медаль в індивідуальних стрибках з вишки здобув Олексій Середа.

        Про це повідомили у Федерації України зі стрибків у воду.

        Змагання відбулися у Форт-Лодердейлі, де розіграли фінальний комплект нагород. Середа за свій виступ набрав 473,20 бала і поступився першому місцю 1,6 бала.

        Раніше він здобув золото у синхронних стрибках разом із Марком Гриценком. У фіналі індивідуальних стрибків Гриценко посів п’яте місце з результатом 417,85 бала.

        Загалом збірна України завершила турнір із п’ятьма медалями: однією золотою, трьома срібними та однією бронзовою.

        Олексій Середа / Фото: Ukrainian Diving Federation

