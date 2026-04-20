У Кривому Розі поліціянтка пропонувала фіктивну службу в штурмовому батальйоні за $3 тисячі

ДБР затримало працівницю правоохоронного органу Кривого Рогу, яка вимагала 3 тисячі доларів за організацію фіктивного проходження служби в штурмовому батальйоні. Її затримали під час отримання грошей просто на дорозі.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

За даними слідства, підозрювана обіцяла військовослужбовцю, який самовільно залишив частину, оформити його до підрозділу без фактичного проходження служби. Гроші, що мали нараховуватися як забезпечення, за її схемою отримували б інші особи.

“Підозрювана дізналася про чоловіка, який перебуває у розшуку за СЗЧ, і через знайомих запропонувала йому “допомогу”. Вона запевнила, що має зв’язки серед військових і може домовитися щодо оформлення служби без фактичного виконання обов’язків”, – розповіли в ДБР.

Передачу грошей організували просто під час патрулювання на одній із доріг Кривого Рогу. Підозрювана відійшла від напарника нібито для розмови та в цей момент отримала 3 тисячі доларів. Одразу після цього її затримали.

Жінці повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення службовою особою, поєднаному з вимаганням (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Їй загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. У межах розслідування перевіряється причетність інших осіб, зокрема серед військових підрозділу.