        У ДТП на Львівщині загинув пасажир легковика, 21-річна водійка в лікарні

        Галина Шподарева
        20 Квітня 2026 12:43
        Знищена внаслідок ДТП Toyota Avensis / Фото: ДСНС Львівщини
        Знищена внаслідок ДТП Toyota Avensis / Фото: ДСНС Львівщини

        20 квітня о 10:14 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ – Чоп на Львівщині. Внаслідок ДТП одна людина загинула, одна госпіталізована.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

        На трасі в селі Острів Стрийського району не розминулися вантажний автомобіль Scania та легковик Toyota Avensis.

        Внаслідок ДТП загинув пасажир Toyota. Також дістала травми водійка цього ж автомобіля. Рятувальник за допомогою спецобладнання деблокували постраждалу та загиблого з пошкодженої автівки.

        За даними поліції, за кермом вантажівки Scania перебував 37-річний житель Київської області, автомобілем Toyota керувала 21-річна жителька Стрийського району.

        Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир легковика, 57-річний мешканець Стрийського району, загинув на місці події. Водійка Toyota зазнала травм та була доставлена до медичного закладу.

        Наслідки ДТП на Львівщині / Фото: ГУНП у Львівській області

