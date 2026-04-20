У ДТП на Львівщині загинув пасажир легковика, 21-річна водійка в лікарні

20 квітня о 10:14 рятувальники отримали повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на трасі Київ – Чоп на Львівщині. Внаслідок ДТП одна людина загинула, одна госпіталізована.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Львівській області.

На трасі в селі Острів Стрийського району не розминулися вантажний автомобіль Scania та легковик Toyota Avensis.

Внаслідок ДТП загинув пасажир Toyota. Також дістала травми водійка цього ж автомобіля. Рятувальник за допомогою спецобладнання деблокували постраждалу та загиблого з пошкодженої автівки.

За даними поліції, за кермом вантажівки Scania перебував 37-річний житель Київської області, автомобілем Toyota керувала 21-річна жителька Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажир легковика, 57-річний мешканець Стрийського району, загинув на місці події. Водійка Toyota зазнала травм та була доставлена до медичного закладу.