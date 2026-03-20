The Guardian: В Угорщині українському інкасатору робили примусову ін’єкцію, схожу на “сироватку правди” КДБ

Угорські силовики зробили примусову ін’єкцію одному зі співробітників “Ощадбанку”, автомобілі якого затримали з готівкою та золотом. Є версія, що препарат міг бути релаксантом, який застосовують для підвищення говірливості під час допитів.

Про це пише The Guardian.

Антитерористична поліція Угорщини затримала сімох співробітників “Ощадбанку” 5 березня. Вони супроводжували два броньовані автомобілі із Відня до України, маршрут яких проходив територією Угорщини в межах регулярного переміщення державних коштів.

Угорська сторона відкрила справу про відмивання коштів і заявила, що гроші призначалися для “української військової мафії”. У державних медіа цю історію активно використовують у політичній риториці напередодні парламентських виборів в Угорщині.

За інформацією видання, українців утримували понад добу, значну частину часу — із зав’язаними очима та в наручниках, після чого депортували. За словами джерел у Києві, одному з чоловіків — колишньому співробітнику СБУ — під час цього зробили примусову ін’єкцію.

Співрозмовники зазначають, що препарат міг містити речовину, яка сприяє розкриттю інформації під час допитів. Водночас у чоловіка, який має діабет, після ін’єкції стався гіпертонічний криз, він знепритомнів і був госпіталізований.

Один з українських джерел назвав це “методом у російському стилі”, який нагадує використання так званих “сироваток правди” у практиках КДБ. Інше джерело стверджує, що після повернення до України в крові були виявлені сліди відповідного препарату.

Адвокат затриманих підтвердив, що одному з них ввели ін’єкцію невідомого вмісту попри його заперечення. Джерело в угорській поліції також повідомило, що чула про застосування ін’єкції, однак її склад невідомий.

В Ощадбанку заявили, що не можуть коментувати деталі через медичну таємницю, але підтвердили, що один із затриманих є особою з інвалідністю та потребує спеціальної дієти й регулярного лікування. За даними банку, медичну допомогу йому надали лише після втрати свідомості.

Банк подав скарги проти угорської влади через зловживання службовим становищем, а також позови щодо скасування депортації та заборони на в’їзд до Шенгенської зони. Крім того, він вимагає повернення коштів, які залишаються під контролем Угорщини.