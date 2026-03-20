        Лобова ДТП на трасі Закарпаття: водій фури загинув на місці (момент зіткнення)

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 21:10
        Пошкоджена внаслідок ДТП фура / Фото: ДСНС Закарпаття
        Вдень 20 березня на трасі Київ — Чоп поблизу села Ракошино Мукачівського району Закарпатської області сталося зіткнення двох вантажних автомобілів, які рухалися в зустрічному напрямку. Один із водіїв загинув.

        Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Закарпатській області.

        Унаслідок ДТП один водій  загинув, а інший травмований. Рятувальники деблокували тіло загиблого та ліквідували наслідки дорожньо-транспортної пригоди.

        Через аварію рух автотранспорту на даній ділянці дороги було перекрито. Об’їзд здійснювався через прилеглі населені пункти.

        Обставини ДТП встановлюються правоохоронними органами.

        Відео з камери спостереження опублікував журналіст Віталій Глагола.

        Наслідки зіткнення двох фур / Фото: ДСНС Закарпаття

