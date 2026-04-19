Загинув водій, серед поранених дитина: поліція розповіла подробиці ДТП у Харкові

У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік, ще троє людей постраждали. Поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомили у поліції Харківської області.

Аварія сталася 19 квітня у Слобідському районі міста на вулиці Георгія Тарасенка.

За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Haval під керуванням 48-річного чоловіка.

Унаслідок ДТП керманич Volkswagen загинув.

Також постраждали водій Haval і його пасажири — 14-річна дівчина та двоє жінок віком 49 і 68 років. Усіх госпіталізували до медичного закладу.

На місці працювали слідчі, які встановлюють усі обставини аварії.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.