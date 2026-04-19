        Загинув водій, серед поранених дитина: поліція розповіла подробиці ДТП у Харкові

        Сергій Бордовський
        19 Квітня 2026 15:51
        У Харкові відкрили справу після смертельної ДТП на вулиці Тарасенка / Фото: Нацполіція
        У Харкові внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув чоловік, ще троє людей постраждали. Поліція розпочала кримінальне провадження.

        Про це повідомили у поліції Харківської області.

        Аварія сталася 19 квітня у Слобідському районі міста на вулиці Георгія Тарасенка.

        Реклама
        Реклама

        За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з автомобілем Haval під керуванням 48-річного чоловіка.

        Унаслідок ДТП керманич Volkswagen загинув.

        Також постраждали водій Haval і його пасажири — 14-річна дівчина та двоє жінок віком 49 і 68 років. Усіх госпіталізували до медичного закладу.

        На місці працювали слідчі, які встановлюють усі обставини аварії.

        Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України.


        Реклама
        Реклама

