Путін торгується: Кремль пропонує припинити співпрацю з Іраном в обмін на відмову США від України, — Politico

Росія запропонувала США угоду, за якою готова припинити обмін розвідданими з Іраном, якщо Вашингтон відмовиться від надання розвідданих Україні. У США цю пропозицію відхилили, однак вона викликала занепокоєння серед європейських дипломатів.

Про це пише Politico.

Як повідомляється, Москва запропонувала принцип “послуга за послугу”: Кремль міг би припинити передавати Ірану інформацію, зокрема координати американських військових об’єктів на Близькому Сході, якщо США зупинять обмін розвідданими з Україною.

За словами двох джерел, знайомих із переговорами, таку ініціативу російський представник Кирило Дмитрієв озвучив посланцям адміністрації Дональда Трампа Стіву Віткоффу та Джареду Кушнеру під час зустрічі в Маямі минулого тижня.

Співрозмовники зазначили, що Вашингтон відхилив цю пропозицію. Усі джерела говорили на умовах анонімності через чутливість переговорів.

Попри відмову США, сам факт появи такої ініціативи викликав тривогу в Європі. Дипломати побоюються, що Москва намагається послабити трансатлантичну єдність і посварити союзників у ключовий момент.

Один із дипломатів ЄС назвав пропозицію “обурливою”. На його думку, подібні контакти не наближають мирну угоду щодо України, а можуть свідчити про спроби Росії домовитися зі США в обхід Європи.

Кремль раніше заявив, що переговори щодо України за посередництва США наразі «поставлені на паузу». Також, за даними джерел, Росія пропонувала США й інші ініціативи, пов’язані з Іраном, але всі вони були відхилені. Зокрема, йшлося про можливе переміщення іранського збагаченого урану до Росії.

За інформацією джерел, після початку війни Росія розширила обмін розвідданими та військову співпрацю з Іраном. Раніше повідомлялося, що Москва могла надавати Тегерану супутникові знімки та технології дронів для ударів по силах США, хоча в Кремлі це заперечують.

Президент США Дональд Трамп раніше припускав зв’язок між підтримкою Ірану з боку Росії та допомогою Україні, зазначивши, що Москва може вважати, ніби Вашингтон також допомагає Києву.

Наразі США продовжують передавати Україні розвіддані, хоча інші види підтримки були скорочені. Раніше Вашингтон уже тимчасово призупиняв такий обмін після невдалої зустрічі Трампа з Володимиром Зеленським, що спричинило напруження серед союзників.

Європейські дипломати також зазначають, що частину розвідданих Україна отримує від інших партнерів. Зокрема, президент Франції Еммануель Макрон заявляв, що значну частину військової розвідки забезпечує Франція.

Попри це, обмін розвідданими залишається ключовим елементом підтримки України з боку США. Одночасно адміністрація Трампа вже скоротила фінансову та військову допомогу Києву, залишивши постачання озброєння в межах програм, які фінансують союзники по НАТО.

Останні рішення Вашингтона, зокрема послаблення санкцій проти російської нафти, викликали додаткову критику та занепокоєння серед європейських лідерів.