        Спорт

        Історичний тріумф України на ЧС у стрибках у висоту: у Магучіх та Левченко — золото й срібло

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 18:42
        Ангеліна Топіч, Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Нікола Оліслагерс / Фото: Reuters
        Українські легкоатлетки вперше в історії здобули подвійний п’єдестал у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні. Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу, а Юлія Левченко виборола срібну нагороду.

        Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

        На світовій першості у польському Торуні Магучіх перемогла з результатом 2,01 м, ставши єдиною учасницею фіналу, якій підкорилась ця висота.

        Для Магучіх це друге золото чемпіонатів світу в приміщенні після перемоги у Белграді-2022.

        Юлія Левченко здобула свою дебютну медаль на чемпіонатах світу в приміщенні. Срібло вона розділила з австралійкою Ніколою Оліслагерс та сербкою Ангеліною Топіч — усі троє з першої спроби подолали висоту 1,99 м.


