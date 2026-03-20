Історичний тріумф України на ЧС у стрибках у висоту: у Магучіх та Левченко — золото й срібло

Українські легкоатлетки вперше в історії здобули подвійний п’єдестал у жіночих стрибках у висоту на чемпіонаті світу в приміщенні. Ярослава Магучіх стала чемпіонкою світу, а Юлія Левченко виборола срібну нагороду.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

На світовій першості у польському Торуні Магучіх перемогла з результатом 2,01 м, ставши єдиною учасницею фіналу, якій підкорилась ця висота.

Для Магучіх це друге золото чемпіонатів світу в приміщенні після перемоги у Белграді-2022.

Юлія Левченко здобула свою дебютну медаль на чемпіонатах світу в приміщенні. Срібло вона розділила з австралійкою Ніколою Оліслагерс та сербкою Ангеліною Топіч — усі троє з першої спроби подолали висоту 1,99 м.