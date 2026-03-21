Олег Дорощук здобув “золото” у стрибках у висоту на ЧС у приміщенні

Український стрибун у висоту Олег Дорощук вперше в кар’єрі здобув медаль чемпіонату світу з легкої атлетики у приміщенні — став чемпіоном змагань у Торуні.
Дорощук втретє в кар’єрі виступив на ЧС у приміщенні. На двох попередніх світових першостях українець фінішував у топ-5: у 2024-му став четвертим (2.24 м), тоді як торік став п’ятим з кращим результатом — 2.28 м, нагадує Суспільне Спорт.
У фіналі ЧС-2026 Дорощук змагався проти 11 інших стрибунів. Серед суперників українця були кореєць Ву Санхьок, чех Ян Штефела, ямайці Ромейн Бекфорд та Реймонд Річардс серед інших.
Вже на висоті 2.26 м у секторі залишилася лише половина учасників. Три з них взяли перші три планки безпомилково: Дорощук, а також Ву та Річардс. А вже на планці 2.30 м українець вийшов у лідери: взяв її з першої спроби, тоді як його суперникам це не вдавалося.
У підсумку, окрім Дорощука, подолати 2.30 м вдалося мексиканцю Еріку Портільйо. Медаліста визначили 2.33 м — ця планка не підкорилася нікому, проте Дорощук виборов “золото” завдяки меншій кількості використаних спроб.