З небезпечних районів Слов’янська готують примусову евакуацію дітей: адреси

20 березня підписано наказ про проведення примусової евакуації дітей з окремих районів Слов’янська, які залишаються найбільш уразливими до ворожих обстрілів. Документ уже передано на погодження до відповідного координаційного штабу.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Перелік адрес у Слов’янську, звідки примусово евакуйовуватимуть дітей

Йдеться про такі вулиці: В’ячеслава Чорновола, Миронівська, Карпатська, Шахтарська, Орденоносців, Лисичанська, Попова, Нарвська, Ростовська, Таганрозька, Пирогова, Степна, Селезнівська, Широка, Великодня, Селянська, Лівобережна, Вербова, Макіївська, А. Солов’яненка, Г. Тимофєєва, Курортна, Січова, Молдавська, Енергетиків, Подольська, Азовська, Б. Грінченка, Подільська.

Також евакуація стосується в’їздів: В’ячеслава Чорновола, Криничний.

Окрім цього, до переліку включено провулки: Миронівський, Карпатський, Шахтарський, Бурштиновий, Г. Тимофєєва, Райгородський, Лівобережний, Широкий, А. Солов’яненка, Селянський.

Наказ передано на погодження до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення, утвореного Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, 2 березня Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4779-IX щодо обов’язкової евакуації населення з територій активних і можливих бойових дій. Документ дозволяє вивозити дітей у безпечні регіони навіть у разі відмови батьків або законних представників.