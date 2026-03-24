УЗ оновила правила евакуації з поїздів: що мають знати пасажири

Укрзалізниця посилила правила безпеки пасажирів під час поїздок та оприлюднила рекомендації щодо дій у разі загрози. Пасажирів закликають заздалегідь ознайомитися з правилами евакуації та дотримуватися вказівок провідників.

Як повідомляє Укрзалізниця, у разі сигналу про підвищену небезпеку пасажирам необхідно підготуватися до евакуації, взяти документи та телефон і чекати подальших вказівок. Також рекомендується заздалегідь повідомити провідника, якщо потрібна допомога при виході з вагона.

Після зупинки поїзда у разі евакуації пасажирам слід залишити вагон без паніки через найближчий вихід, не створювати тисняви, а великі речі залишити на місцях. Водночас важливо допомагати іншим пасажирам і не затримуватися на коліях.

Після виходу з вагона необхідно відійти на безпечну відстань або прямувати до укриття, не скупчуватися біля поїзда та виконувати вказівки провідників. У разі вибухів поблизу слід лягти на землю обличчям вниз і прикрити голову підручними речами.

Повернення до поїзда можливе лише після відповідного сигналу про завершення небезпеки. Якщо потрібно перетинати колії, це слід робити обережно та з урахуванням руху поїздів.

Окремо пасажирам радять уважно стежити за обстановкою під час посадки та висадки, а також за можливими загрозами на шляху до поїзда.

Укрзалізниця також закликає пасажирів, які подорожують із дітьми, зберігати спокій, пояснювати ситуацію впевненим тоном і за можливості мати з собою необхідні речі для тривалого очікування.

У компанії наголошують, що дотримання цих правил дозволить зробити поїздки більш безпечними навіть в умовах підвищених ризиків.