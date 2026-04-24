Генштаб: від початку доби РФ здійснила 112 атак

Від початку доби російські війська здійснили 112 атак на позиції Сил оборони України. Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському та Костянтинівському напрямках.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ станом на 16:00 24 квітня.

Зазначається, що противник продовжує обстрілювати прикордонні райони. На Сумщині під вогнем опинилися Бачівськ, Рогізне, Голишівське, Рижівка, Кореньок і Малушине, а на Чернігівщині — Тимоновичі та Клюси. Іскрисківщина зазнала авіаудару.

Реклама

Реклама

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив шість атак та провів 60 обстрілів, з яких 14 — із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано чотири спроби просування в районах Ізбицького, Стариці та Зибиного, одна атака триває.

На Куп’янському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції українських військових поблизу Радьківки, Глушківки, Новоосинового та Новоплатонівки, одне боєзіткнення триває.

На Лиманському напрямку українські військові відбили 13 атак у районах Греківки, Новоєгорівки, Новосергіївки, Зеленого Гаю, Ставків, Дробишевого, Діброви та Лимана. Ще шість штурмів тривають.

На Слов’янському напрямку штурмових дій не зафіксовано.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували в районах Міньківки, Никифорівки, Бондарного, Федорівки та Маркового, одна атака триває.

На Костянтинівському напрямку зафіксовано 17 атак у районах Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру, Райського, Новопавлівки та Торецького, три боєзіткнення тривають.

Найбільш інтенсивні бої тривають на Покровському напрямку, де ворог 46 разів намагався просунутися у районах Білицького, Дорожнього, Родинського, Мирнограда, Новоолександрівки, Гришиного, Василівки, Покровська, Котлиного, Удачного, Новомиколаївки, Муравки, Новопавлівки, Новопідгороднього та Молодецького. Чотири атаки тривають.

На Олександрівському напрямку противник тричі атакував у районах Олександрограда, Калинівського та Соснівки, а населений пункт Покровське зазнав авіаудару.

На Гуляйпільському напрямку відбулося сім атак у районах Добропілля, Цвіткового, Прилук, Оленокостянтинівки та Гуляйпільського. Авіаударів зазнали Чарівне, Любицьке, Цвіткове, Гірке, Долинка, Верхня Терса та Святопетрівка.

На Оріхівському напрямку ворог здійснив одну атаку в напрямку Приморського та завдав авіаударів по Микільському, Зарічному та Комишувасі.

На Придніпровському напрямку противник провів три штурмові дії в районах острова Білогрудий та Антонівського мосту, одна атака триває.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано, спроб просування противника не виявлено.