Федоров відзвітував про перші 3 місяці: головні зміни в Міноборони

Міністр оборони України Михайло Федоров підбив підсумки перших трьох місяців роботи на посаді. Він заявив про низку змін у системі оборони та ключові досягнення на фронті.

Федоров повідомив про результати перших трьох місяців роботи в Міноборони, зазначивши, що система мала глибокі проблеми, зокрема відсутність цілей, відповідальності та наявність корупційних ризиків.

Серед ключових досягнень він назвав відключення Starlink для росіян, що, за його словами, захистило українське небо від керованих дронів та змінило ситуацію на фронті.

За цей період також було впроваджено систему after action review, що дозволила швидше реагувати на повітряні удари по енергетичній інфраструктурі та підвищити рівень перехоплення цілей.

Федоров повідомив про створення командування «малої» протиповітряної оборони та кадрові зміни у керівництві ППО.

Окремо він відзначив оновлення механізму залучення міжнародної допомоги через формат «Рамштайн», у межах якого було анонсовано $38 млрд на 2026 рік.

За словами міністра, у Міноборони оновили структуру та управління, створили команду радників і запустили нову організаційну модель з 1 квітня.

Також було впроваджено системи аналізу втрат військових і бойової ефективності підрозділів у режимі реального часу.

Федоров заявив про зміну підходів до закупівель дронів і роботизованих платформ, зазначивши, що їх обсяг за квартал перевищив показники за весь попередній рік.

Серед інших досягнень — розвиток цифрових систем управління, запуск Mission Control для дронів, масштабні закупівлі техніки, аудит оборонно-промислового комплексу та припинення корупційних схем.

Міністр також повідомив про рекордні втрати російських сил у березні — 36 тисяч військових, а також про розвиток програм дронів, нові підходи до бойових операцій і додаткове фінансування ефективних підрозділів.

Окремо він зазначив про запуск нових проєктів у сфері рекрутингу, логістики, інфраструктури та оборонних технологій, а також підготовку масштабних реформ у низці напрямів.

Федоров додав, що частина результатів не може бути оприлюднена, однак ключові проблеми системи вже діагностовано і визначено шляхи їх вирішення.