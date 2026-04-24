Образи з боку Трампа і російського пропагандиста зміцнили позиції Мелоні

Образи на адресу прем’єр-міністерки Італії Джорджі Мелоні з боку Дональда Трампа та російського телеведучого пропагандиста Соловйова сприяли зростанню її підтримки в країні. Навіть політичні опоненти частково стали на її захист.

Про це повідомляє CNN.

Минулого тижня президент США Дональд Трамп назвав Мелоні «неприйнятною» після того, як вона заперечила його критику Папи Римського Лева XIV. Він заявив, що «шокований» її позицією та розчарований у ній.

Ситуація загострилася після того, як російський телеведучий Володимир Соловйов назвав Мелоні «ідіоткою» та «ганьбою людства» через її підтримку України та розбіжності з Трампом.

Італія викликала російського посла, а сама Мелоні відповіла у соцмережах, заявивши, що «пропагандисти режиму» не можуть повчати щодо свободи і що її політика орієнтована виключно на інтереси Італії.

За словами директора департаменту політичних наук Університету Luiss Джованні Орсіни, ці напади ускладнили критику Мелоні з боку опозиції та навіть змусили політичних опонентів і президента країни стати на її захист.

Президент Італії Серджо Маттарелла, який раніше неодноразово критикував політику уряду Мелоні, також підтримав її після цих заяв.

Опозиційна політикиня Еллі Шляйн заявила, що жоден іноземний лідер не має права погрожувати або зневажати Італію, наголосивши, що попри політичні розбіжності, всі залишаються громадянами однієї країни.

Після падіння рейтингу більш ніж на 10 пунктів після референдуму щодо судової реформи популярність Мелоні повернулася до попереднього рівня, свідчать опитування SWG-La7.

Раніше Мелоні часто критикували за близькість до Трампа, однак останні події змінили сприйняття її позиції. Вона також оголосила про припинення автоматичного продовження оборонної угоди з Ізраїлем.

На тлі війни США та Ізраїлю проти Ірану і зниження популярності націоналістичних політик у Європі, підхід Мелоні дедалі частіше викликає дискусії серед виборців.

Парламентські вибори в Італії заплановані на 2027 рік, і саме виборці визначать подальшу політичну долю прем’єрки.