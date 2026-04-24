Зеленський анонсував стратегічну угоду із Саудівською Аравією

Президент Володимир Зеленський заявив про продуктивну зустріч зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом. Сторони домовилися про розвиток стратегічної співпраці у сфері безпеки, енергетики та продовольства.

Про це повідомив глава держави.

За його словами, між Україною та Саудівською Аравією досягнуто стратегічної безпекової домовленості, яку сторони розвивають за трьома ключовими напрямками.

Перший напрям передбачає експорт української безпекової експертизи та спроможностей у сфері захисту неба. Другий стосується енергетичної співпраці, яка має посилити стійкість України в умовах війни. Третій — забезпечення продовольчої безпеки.

Зеленський зазначив, що сторони визначили завдання для команд і розраховують на їх оперативне виконання.

Президент також підкреслив, що в умовах дестабілізації міжнародних відносин саме двостороння співпраця сприяє відновленню довіри.

Окремо під час зустрічі сторони обмінялися оцінками ситуації на Близькому Сході та в регіоні Перської затоки. Зеленський висловив сподівання на посилення безпеки в цих регіонах.