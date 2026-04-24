Reuters: Рейтинг Путіна впав до найнижчого рівня з початку війни

Рейтинг схвалення президента Росії Володимира Путіна знижується сьомий тиждень поспіль і досяг 65,6%. Це найнижчий показник із початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Про це свідчать дані державного соціологічного центру ВЦИОМ, повідомляє Reuters.

Згідно з опитуванням, рівень схвалення Путіна знизився з 73,3% у березні, а рівень довіри впав із понад 77% до 71%.

Причини такого зниження не уточнюються. Водночас повідомляється, що нещодавно Путін доручив уряду розробити заходи для стимулювання економіки після її скорочення в перші два місяці року.

Також на тлі війни та обмежень зростає невдоволення частини населення через перебої з мобільним інтернетом, месенджерами та VPN-сервісами. Путін заявив, що такі обмеження запроваджені з міркувань безпеки.

Аналітики зазначають, що в умовах війни та державної цензури складно об’єктивно оцінити настрої в російському суспільстві, оскільки частина громадян може не відверто відповідати соціологам.

Після початку вторгнення рейтинг Путіна зріс майже до 80% і тривалий час залишався вище 75%, хоча тимчасово знижувався після оголошення мобілізації у 2022 році.

Також повідомляється про зміни в рейтингах інших політиків: рівень довіри до прем’єр-міністра Михайла Мішустіна знизився до 53,8%, тоді як показники Дмитра Медведєва, Геннадія Зюганова та Сергія Миронова зросли.

На тлі підготовки до парламентських виборів, які мають відбутися до кінця вересня, деякі блогери та політики публічно закликають до змін у країні, щоб уникнути ризику соціальної нестабільності.