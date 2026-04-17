Рейтинг Путіна в Росії продовжує знижуватися кілька місяців — дані соцопитування

Рівень довіри до президента Росії Володимира Путіна продовжує знижуватися протягом останніх місяців. Також фіксується поступове падіння показників схвалення діяльності російської влади.

Про це свідчать дані ВЦИОМ. За результатами опитування з 6 по 12 квітня 2026 року, довіра до Путіна становила 72,0%, що на 1,8 відсоткового пункта менше, ніж тижнем раніше.

Водночас ще на початку лютого цей показник перевищував 78%, після чого почав поступово знижуватися і в середині березня опустився до близько 75%, а наприкінці березня — до 73–74%.

Рівень схвалення діяльності президента також демонструє спад — до 66,7% (-1,1 п.п. за тиждень). Показники прем’єр-міністра Михайла Мішустіна та уряду РФ також знижуються.

Зокрема, довіра до Мішустіна становить 54,6% (-0,5 п.п.), а схвалення його діяльності — 44,7%. Роботу уряду Росії схвалюють 40,2% респондентів (-0,1 п.п.).

Зниження зафіксоване і серед інших російських політиків: довіра до Геннадія Зюганова впала до 30,2% (-3,1 п.п.), до Сергія Миронова — до 27,2% (-2,9 п.п.), до Леоніда Слуцького — до 19,0% (-1,6 п.п.), до Олексія Нечаєва — до 9,9% (-0,2 п.п.).

Опитування проводилося серед громадян РФ віком від 18 років, середній показник розраховано за результатами семи днів опитування.