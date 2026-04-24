У ЗСУ знали про кризу в 14-й бригаді до публікацій у мережі

Про критичну ситуацію із забезпеченням військових 14-ї окремої механізованої бригади було відомо ще до публічного розголосу. Втручання відбулося вже тоді, коли ситуація стала критичною.

Про це повідомила уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців Ольга Решетилова в коментарі Радіо Свобода.

За її словами, про проблеми знало командування, яке ухвалило рішення про зміну командира. Водночас необхідно вивчити обставини, щоб запобігти подібним ситуаціям у майбутньому.

Реклама

Реклама

Решетилова зазначила, що критична точка настала значно раніше, і це потребує аналізу, зокрема документів і доповідей, щоб з’ясувати, чому військовослужбовці опинилися ізольованими та чому не були своєчасно ухвалені необхідні рішення.

Вона наголосила, що проблема стосується не лише цього підрозділу, а й загалом системи ухвалення рішень щодо відведення або ротації військових.

За її словами, тривале перебування на позиціях часто є наслідком несвоєчасних або неправильних рішень щодо вирівнювання лінії фронту.

Водночас, за її словами, випадків тривалої відсутності логістики та харчування в інших бригадах офісу не відомо, однак фіксуються випадки тривалого перебування військових на позиціях. Зокрема, один із військових перебував на позиції 502 дні.

Омбудсман закликала обережно поширювати інформацію про такі ситуації, щоб не наражати військових на додаткову небезпеку.

У Генеральному штабі ЗСУ 24 квітня повідомили про кадрові зміни в командуванні 14-ї бригади та 10-го армійського корпусу після повідомлень про проблеми із забезпеченням на Харківському напрямку.

У Генштабі зазначили, що попереднє командування приховувало реальний стан справ, допустило прорахунки та втрату позицій, а також проблеми з постачанням продовольства.

В Угрупованні об’єднаних сил заявили, що труднощі з логістикою є наслідком тривалих управлінських рішень і назвали ситуацію «жахливим управлінським соромом».

Після публічного розголосу проблем із забезпеченням та появи фото виснажених військових командування розпочало перевірку всієї вертикалі управління 10-го корпусу.

Раніше родичі військових повідомляли про відсутність їжі та води на позиціях бійців 14-ї бригади на Харківському напрямку.