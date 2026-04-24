Журі Венеційської бієнале виключило Росію та Ізраїль із числа претендентів на нагороди

Журі Венеційської бієнале заявило, що не розглядатиме як претендентів на нагороди виставки учасників із країн, лідери яких обвинувачуються у злочинах Міжнародним кримінальним судом (МКС), пише Reuters.

Конкретні країни в заяві журі не названі. «Журі утримається від розгляду робіт тих країн, лідери яких наразі обвинувачуються Міжнародним кримінальним судом у злочинах проти людяності», — йдеться в заяві. Члени журі додали, що відчувають обов’язок «захищати права людини».

Reuters робить висновок, що йдеться про Росію та Ізраїль, оскільки раніше МКС видавав ордери на арешт президента РФ Володимира Путіна та прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

Росія та Ізраїль рішення журі поки що не коментували.

Венеційська бієнале у 2026 році відбудеться з 9 травня по 22 листопада. Росія не брала участі в бієнале з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році й не використовувала свій павільйон у Венеції, а лише здавала його в оренду. Водночас цього року Росія планує представити на бієнале серію звукових перформансів під загальною назвою «Дерево вкорінене в небі». Міністерство культури Італії стверджувало, що повернутися на форум Росії дозволив Фонд бієнале — без відома держави.

Рішення повернути Росію на бієнале засудила Єврокомісія. Вона направила організаторам листа, у якому пообіцяла позбавити захід європейського гранту в розмірі двох мільйонів євро.