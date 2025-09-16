У Києві покажуть рідкісні стародруки XVII–XVIII століть

У Києві представлять шість рідкісних стародруків XVII–XVIII століть на інтерактивній виставці Ukraine WOW.

Серед експонатів — видання інженера та картографа Гійома Левассера де Боплана (1651), математика й картографа Андреаса Целларія (1659), офіцера й дипломата П’єра Шевальє (1663), пастора та історика Йоганна Гербінія (1675), філософа-просвітника Вольтера (1731), мандрівника Джозефа Маршалла (1772).

Реклама

Реклама

Оригінали для експозиції надали Національна бібліотека України імені Вернадського та приватні колекціонери. Консультанткою проєкту виступила директорка Музею книги і друкарства Валентина Бочковська.

У Києві покажуть стародруки XVII-XVIII ст / Ukraine WOW

Уривки зі старовинних книг озвучили відомі діячі: голова фонду “Повернись живим” Тарас Чмут, письменник і військовий Сергій Жадан, волонтер Сергій Стерненко, військовий Андрій Лузан, мандрівник Антон Птушкін та історик Тімоті Снайдер.

Виставка триватиме з 26 вересня до 9 листопада у просторі на 14-й колії центрального вокзалу Києва. Частину коштів від продажу квитків спрямують на підтримку низки українських музеїв та наукових установ.