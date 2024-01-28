У Харкові відкрилася виставка Гамлета Зіньківського “Незавершений 2023-й”

У “ЄрміловЦентрі” відкрилася виставка харківського стріт-артхудожник Гамлета Зіньківського. Як передає Укрінформ, “Незавершений 2023-й” – це графічний щоденник із 365 робіт, створених у минулому році. Головний принцип щоденника – один малюнок кожного дня.

“Добре, що на початку проєкту не використав популярне тоді формулювання “рік Перемоги”. Війна триває, забираючи, вбиваючи кращих. Кожен малюнок недороблений, незавершений, ніби рік без одного дня. Занадто багато бійців уже ніколи не зайдуть у мій дім, на мою маленьку кухню. Здається, що якась частка мене назавжди залишиться у 2023-му, а решта мене до кінця днів буде боротись зі Злом”, – цитують організатори Гамлета в анонсі виставки.

Директорка “ЄрміловЦентру” Наталія Іванова в коментарі агентству зазначила, що незважаючи на потужну волонтерську та громадську роботу, створення вуличних робіт, художник продовжує проєкт “365”, встигає малювати.

“У Гамлета відбувається свій діалог з містом, з харків’янами. Ця виставка, мені здається, має не лише художній та естетичний зміст, а й має вже історичну цінність, тому що це все – наші емоції, реакції на ті події, які відбуваються в країні, в Харкові. Зрозуміло, що в ній багато особистого досвіду, художник транслює своє сприйняття, але ми всі це зараз відчуваємо. Мистецтво Гамлета зрозуміле. Кожен з нас може співставити свій власний досвід з досвідом художника”, – сказала Іванова.

Виставка триватиме до 3 березня (пл. Свободи, 4; вівторок – неділя, 12:00 – 19:00). Вхід вільний.