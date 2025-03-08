У Харкові відкрили виставку “Жінки у війні”

Фотопроєкт “Жінки у війні” присвячений героїчним українкам, які з перших днів повномасштабного вторгнення залишилися у Харківській області, працюючи у різних сферах, що відіграють ключову роль у забезпеченні життєдіяльності та порядку в регіоні.

Фотовиставка “Жінки у війні” / Фото ДСНС, ХОВА

Перша частина експозиції включає фотографії понад 80 жінок Харківщини. Серед них – військовослужбовиці Збройних Сил України, які щодня виконують бойові завдання на фронті, фахівчині, що працюють над розмінуванням території області, співробітниці правоохоронних органів, рятувальниці, медикині, освітянки та волонтерки. Також представлені фото жінок, які працюють у сфері державної служби, забезпечуючи функціонування критично важливих структур.

Експозиція фотопроєкту буде доповнюватися новими історіями та світлинами, що відображають внесок жінок Харківщини у боротьбу за незалежність України.