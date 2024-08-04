Суспільство

У Харкові відкрилася виставка “Словник хоробрості”
4 Серпня 2024 11:04
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виставка, фото

На вокзалі у Харкові відкрили виставку «Словник хоробрості», присвячену українським медикиням.

Вона вже демонструвалася у Києві і, за словами організаторів – Фонду Народонаселення ООН в Україні, за тиждень роботи було отримано багато відгуків про важливість цього проєкту.

“Він акцентує увагу на невтомній праці та життєвій силі українських медикинь, які в найскладніші часи рятують життя українців”, – зазначили організатори.

Фотовиставка “Словник хоробрості” на Центральному вокзалі Харкова / Фото Суспільне Харків

Виставка працюватиме по 14 серпня.

“Запрошуємо харківʼян побачити і почути 24 неймовірні історії медичних працівниць з усіх регіонів України, які розкриває експозиція «Словник хоробрості»”.


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