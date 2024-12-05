Мелоні зустрілась з Орбаном

Прем’єр-міністр Італії Джорджія Мелоні та прем’єр Угорщини Віктор Орбан на зустрічі обговорили ситуацію на Близькому Сході, підтримку справедливого миру в Україні, а також відновлення країни після війни.

За інформацією AP, Мелоні також привітала Орбана з його шестимісячним ротаційним головуванням у Раді ЄС, успішним стартом переговорів щодо вступу Албанії до ЄС та прогресом, досягнутим з Болгарією і Румунією в питанні розширення Шенгенської зони.

Лідери наголосили на необхідності вирішення проблеми нелегальної міграції, закликавши до посилення співпраці для усунення першопричин міграції та боротьби з торгівлею людьми і контрабандою.