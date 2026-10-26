У США просувають кандидатуру Орбана на посаду генсека ООН — WSJ

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану взяти участь у виборах генерального секретаря ООН. За даними джерел, Вашингтон розглядає можливість висунути його як спільного кандидата США, Росії та Китаю.

Про це пише The Wall Street Journal.

За даними видання, ідея кандидатури Орбана виходила від американської сторони. Представники США зв’язувалися з ним, щоб з’ясувати, чи готовий він претендувати на посаду генсека ООН.

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Орбан, як стверджується, поставився до пропозиції позитивно, хоча має певні застереження і не хоче вступати у боротьбу без упевненості у перемозі.

США розраховують на підтримку Росії та Китаю

За словами джерел WSJ, Москва і Пекін, імовірно, готові підтримати кандидатуру Орбана на основі попередніх переговорів із Вашингтоном.

Один із представників Держдепартаменту США заявив, що Орбан може “комфортно” розраховувати на вісім голосів у Раді Безпеки ООН, а десять із 15 голосів вважаються досяжними.

У такому разі ключовим питанням стане позиція Великої Британії та Франції, які також мають право вето в Раді Безпеки.

Чому у Вашингтоні звернули увагу на Орбана

За словами джерела видання, під час обговорень можливого нового керівника ООН ім’я Орбана виникало неодноразово.

Американський чиновник назвав його “ідеальним консервативним кандидатом MAGA”.

У Вашингтоні звертають увагу на його жорстку політику щодо міграції, ліберальних неурядових організацій, судової системи та медіа, а також на багаторічні конфлікти з Європейським Союзом.

Водночас у матеріалі зазначається, що критики Орбана вважають його надто лояльним до Володимира Путіна та інших авторитарних лідерів.

Трамп і Венс уже підтримували Орбана

Дональд Трамп підтримав Орбана на парламентських виборах в Угорщині у квітні, а віцепрезидент США Джей Ді Венс брав участь у його кампанії.

За даними джерела WSJ, якщо Орбан вступить у боротьбу за посаду генсека ООН, Трамп і Венс, імовірно, знову його підтримають.

Оголошення про можливе висунення, за словами співрозмовника видання, планували зробити після проміжних виборів у США.

Хто ще претендує на посаду

Серед інших кандидатів на посаду генсека ООН — дипломатка з Об’єднаних Арабських Еміратів Лана Нусейбе, яка вступила у боротьбу минулого тижня.

У вівторок вона має відповідати на запитання, а в середу в Раді Безпеки заплановане нове неформальне голосування.

Чинний генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш завершує свій термін 31 грудня.