До +16 вдень і нічні заморозки: синоптики дали прогноз на суботу

У суботу, 25 квітня, в Україні очікується мінлива хмарність і без опадів у більшості регіонів. Водночас уночі прогнозуються заморозки, зокрема на поверхні ґрунту.

Про це повідомив Укргідрометцентр.

За даними синоптиків, у більшості областей опадів не очікується, лише на півночі вдень місцями можливий невеликий дощ. Вітер буде південно-західний зі швидкістю 7–12 м/с, у західних областях вдень місцями пориви сягатимуть 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +1…+7 градусів. Водночас у більшості регіонів, окрім західних, Житомирської, Вінницької та Одеської областей, на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0–3°, а на сході країни та Сумщині — і в повітрі. Вдень температура підвищиться до +11…+16 градусів.

У Київській області та столиці прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі без опадів, удень місцями невеликий дощ.

Вітер у регіоні — південно-західний, 7–12 м/с.

Температура по області вночі становитиме +1…+6 градусів, на поверхні ґрунту заморозки 0–3°, вдень +11…+16. У Києві вночі очікується +3…+5, удень +13…+15 градусів.

Синоптики також попередили про небезпечні метеорологічні явища: вночі 25 квітня на території Київщини можливі заморозки на поверхні ґрунту 0–3°.