Схеми на понад 100 млн грн: Нацполіція викрила масштабні зловживання у медичній сфері

Сьогодні, 20 березня, правоохоронці провели 70 обшуків у медичних закладах по всій Україні та повідомили про підозру 18 фігурантам. Йдеться про викриття десятків схем привласнення державних коштів, збитки від яких перевищують 100 млн гривень.

Про це повідомили в Національній поліції України.

До схем були залучені керівники медичних закладів, медичні директори, завідувачі відділень, лікарі, бухгалтери, а також посадовці місцевого рівня та підконтрольні приватні структури.

Реклама

Реклама

У низці випадків йдеться про організовані групи, які діяли узгоджено та скоординовано. Серед фігурантів є й ті, хто вже раніше реалізовував подібні схеми. Зокрема, один із організаторів фігурував у справі про розкрадання 78 мільйонів гривень на фіктивній реабілітації пацієнтів санаторію.

У ході документування встановлено типові механізми зловживань, які використовували фігуранти.

“Ключовий інструмент – втручання в електронну систему охорони здоров’я: фігуранти завищували кількість пацієнтів, вигадували складні випадки, вносили дані про лікування, якого фактично не було. Декларували дороге обладнання, якого не існувало, та персонал, який не відповідав заявленим вимогам. У результаті – привласнювали кошти за послуги, які або надавалися частково, або не надавалися взагалі”, – розповіли в поліції.

В одних регіонах оформлювали фіктивну паліативну допомогу без фактичного виїзду до пацієнтів. В інших – списували кошти на “важкі” неонатальні чи реабілітаційні випадки, яких у реальності не було. Окремі учасники схем нараховували собі та наближеним особам премії й надбавки або використовували фіктивно працевлаштованих працівників для виведення бюджетних коштів. Також задокументовано випадки, коли пацієнтів змушували платити за послуги, які вже були оплачені державою.

Збитки, завдані через системно організовані механізми, оцінюються у понад 100 млн гривень. 18 фігурантам інкримінують:

привласнення та розтрату майна (ст. 191 КК України);

зловживання владою або службовим становищем (ст. 364);

службове підроблення (ст. 366);

втручання в роботу автоматизованих систем (ст. 362);

службову недбалість (ст. 367);

легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом (ст. 209).

Санкції передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.