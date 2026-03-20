Обмеження доступу до послуг у “Дії”: що і коли не працюватиме

У застосунку та на порталі “Дія” частина сервісів тимчасово буде недоступна через планові технічні роботи. Обмеження діятимуть у різні періоди 21–23 березня.
Про це повідомили в пресслужбі “Дії”.
Через технічні роботи в реєстрі “Оберіг” до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов’язаних із військовим обліком.
Тимчасово недоступними будуть:
- військово-обліковий документ;
- бронювання працівників;
- відомості з Реєстру військовозобов’язаних;
- продовження й анулювання бронювання.
Також через оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів тимчасово призупинять послугу перереєстрації авто. Вона не працюватиме з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня.
Після завершення технічних робіт сервіси відновлять роботу у звичному режимі.
Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що з 21:00 20 березня до 9:00 21 березня у реєстрі “Оберіг” проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.