        Обмеження доступу до послуг у “Дії”: що і коли не працюватиме

        Галина Шподарева
        20 Березня 2026 20:20
        Застосунок "Дія" / Фото: visitukraine.today
        У застосунку та на порталі “Дія” частина сервісів тимчасово буде недоступна через планові технічні роботи. Обмеження діятимуть у різні періоди 21–23 березня.

        Про це повідомили в пресслужбі “Дії”.

        Через технічні роботи в реєстрі “Оберіг” до 9:00 21 березня не працюватиме комплекс послуг, пов’язаних із військовим обліком.

        Тимчасово недоступними будуть:

        • військово-обліковий документ;
        • бронювання працівників;
        • відомості з Реєстру військовозобов’язаних;
        • продовження й анулювання бронювання.

        Також через оновлення Єдиного державного реєстру транспортних засобів тимчасово призупинять послугу перереєстрації авто. Вона не працюватиме з 17:00 21 березня до 20:00 23 березня.

        Після завершення технічних робіт сервіси відновлять роботу у звичному режимі.

        Нагадаємо, раніше в Міноборони повідомляли, що з 21:00 20 березня до 9:00 21 березня у реєстрі “Оберіг” проходитимуть планові технічні роботи. У цей час у застосунку Резерв+ не можна буде отримати послуги чи оновити Резерв ID.


